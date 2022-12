La chica reality Chris Soifer confirmó, a través de sus redes sociales, estar en una relación sentimental con el futbolista de Cienciano Emanuel Ibañez.

La exparticipante de “Esto Es Bacán” y el deportista compartieron fotografías disfrutando de las fiestas navideñas en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Otra fiesta lejos de mis familia pero pasando una linda noche con mi compañera de vida. Les deseo una feliz navidad lleno de paz y de alegría”, escribió el futbolista en la descripción de su post.

Por otro lado, la hermana de la cantante Micheille Soifer se limitó a colocar “Feliz navidad” debajo de sus imágenes. Sin embargo, comentó la publicación de Ibáñez con un romántico “Te amo”.

Robotín a Chris Soifer: “Sin Micheille no serías quién eres”

En un momento de la entrevista, Robotín le dijo a Robotina que ella no sería famosa si no estuviera con él, provocando la furia de Chris.

“Robotín, tampoco tienes que decir que la Robotina que sin ti no sería nada, que no sería famosa (...) no puedes estar diciéndole esas cosas”, expresó la hermana mi Micheille Soifer.

Ante estas comentarios, Robotín no se quedó callado y le respondió a la conductora así. “Claro sin Michelle Soifer, tú tampoco serías Chris Soifer”.

Esto generó risas en el set y de la propia Chris Soifer, quien se lo tomó a juego, pues ella se paró de la silla, sonrió a la cámara y volvió a su sitio, al lado de Robotín.

