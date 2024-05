Hace cinco días, una cámara de vigilancia puso en evidencia a Julio Chávez Valverde (38). Vestía un uniforme del colegio Santa Rosa de Trujillo y le pedía fotografías a escolares, situación que alarmó a la población estudiantil de la provincia y por lo que padres de familia demandaron su pronta ubicación y captura. La Policía investigó el caso y, el último domingo, lo intervinieron en la intersección de la avenida España y el Jirón Gamarra.

Caso

La madre de una alumna del referido colegio, denunció que este hombre, el jueves último a las 6:15 de la mañana, le solicitó una selfi a su hija. Esto también fue advertido por el área de Seguridad Ciudadana de Víctor Larco, que dio la alerta inmediata a la Policía Nacional del Perú.

En ese sentido, el mayor PNP José Rebaza Calderón, comisario de Buenos Aires, explicó que Chávez Valverde quedó en libertad porque, según dijo, no cometió ningún delito. No obstante, aseguró que seguirá sometido a una investigación, pues tiene dos denuncias en su contra.

“Las personas que alertaron este caso indicaron que esta persona se tomaría fotos con las menores de edad. Sin embargo, en este momento, él no tiene ninguna conducta atribuible. No tiene antecedentes, no tiene requisitorias. Lo más importante es que está plenamente identificado y también instamos a la población a que no se queden callados”, sostuvo el oficial.

Durante el interrogatorio, Valverde Chávez, quien se hace llamar ‘Mía’, aseguró que se siente “una niña” y por eso vestiría un uniforme del emblemático colegio trujillano de mujeres. “Tenemos la verificación domiciliaria y, por lo tanto, va a ser notificado las veces que se requiera. Hoy vamos a poner en conocimiento del Ministerio Público. Lo hemos entrevistado y me indicó que le gusta vestirse de esa manera, al parecer es un fetiche”, añadió.

La PNP también se contactó con la familia del intervenido.