El cantante de salsa Josimar aseguró que sus escándalos amorosos no afectaron su carrera musical, ya que la mantiene por separado.

Cabe mencionar que el salsero retomó su relación con la madre de su hija, Maria Fe Saldaña. Sin embargo, aún sigue casado con la cubana Yadira Cárdenas.

En una entrevista para “América Espectáculos”, el artista aseguró estar aprendiendo de sus errores del 2022. “El que no comete errores no es humano. Soy humano, me puedo equivocar, pero siempre es bueno sentarse a meditar y ver en qué fallaste”, expresó.

Asimismo, Josimar mencionó que su vida profesional no fue alterada por sus relaciones. “No, porque mi carrera es una y mi vida privada es otra. La gente me sigue porque le gusta mi música, no por lo que uno se pueda equivocar en la vida privada”, indicó.

Josimar habla de sus errores y aciertos en el 2022

Josimar regresó a Perú y revela por qué dejó a su familia: “el trabajo era primero”

Josimar reapareció en el Reventonazo de la Chola y contó por qué decidió abrirse paso en el extranjero, asegurando que la disquera le dio un ultimátum para presentarse fuera del país. Además, el salsero aseguró que vivió difíciles momentos estando alejado de su familia.

“La disquera me lo puso claro, si no estás el 23 de junio tenía que estar en Estados Unidos, si no llegaba me iban a anular el contrato (...) dejaba todo, dejé a mi familia, deje los 15 años de mi hija. Yo tenía que estar con mi hija y no pude hacerlo porque el trabajo era primero (...) tuve que ir por una mejoría”, comentó el salsero.

TE PUEDE INTERESAR