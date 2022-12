La exproductora del reality “Combate”, Marisol Crousillat, recordó cómo era el comportamiento de los participantes en el programa.

En una entrevista para el canal de YouTube de Fabianne Hayashida, la también conocida como “Reina Madre” mencionó que, en ocasiones, tomaba con humor las actitudes de los competidores.

“Yo sufrí con los Agostini y no porque me pidieran cosas. (...) En verdad eran impredecibles. El día que se fueron por el muro fue espectacular. Yo me reí, pero Pepe Lucho estaba enojado”, expresó Crousillat.

Asimismo, la productora de televisión mencionó la vez que la cantante Micheille Soifer dio una bofetada al canario Fabio Agostini en vivo.

“Micheille era terrible. (...) A ella la saqué porque le pegó una cachetada a Miguel Arce delante mío (...) Yo estaba hablando con él, ella vino, se paró delante mío y le pegó una cachetada (...) Se fue y me llamó la mamá o el papá y yo les dije: ‘No se preocupen, no va a volver’”, señaló.

Micheille Soifer emocionada tras presentar show en el Estadio Nacional: “Es un sueño cumplido”

Soifer, como parte de este increíble espectáculo “Amantes Tour”, fue una de las primeras en salir al escenario y con sus exitosos temas: “La Nena”, “Modo Perreo”, “Tempo”, “Tu Boca”, “Bombón Asesino”, entre otros, deslumbró al público que coreó y movió las caderas al ritmo de sus canciones.

También, la artista nacional desató la emoción de la gente cuando cantó con Duo idéntico “Hoy quiero”.

“Para mí, es un honor estar por primera vez aquí. Quiero agradecer a toda la organización por darme la oportunidad, ya que es un sueño que voy cumpliendo”, sostuvo mientras recibía el aplauso de las personas.

