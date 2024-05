El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, aseveró que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria tiene total autonomía para decidir si se aparta de las investigaciones contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su hermana, Enma Benavides, en el caso que las involucra por presunta actividad criminal.

Durante un evento oficial en la sede de la Corte de Lambayeque, el titular del PJ aseguró que al volver a Lima se encontrará con el magistrado Juan Carlos Checkley para recibir un informe sobre los acontecimientos, pero que “respetará” su autonomía.

“Yo no opino. Voy a conversar con el juez Checkley, que me ponga en autos, pero nada más. Él es totalmente independiente de decidir. Él no va a decidir por lo que yo le digo, él decidirá lo que le corresponde según su independencia judicial”, sostuvo.

El pasado 10 de diciembre, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dirigida por la fiscal suprema Delia Espinoza, decidió agregar a Checkley Soria como objeto de investigación, sospechoso de cohecho pasivo específico, y a Enma Benavides como presunta inductora del delito de cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

En esa línea, el Ministerio Público formuló una recusación contra el mencionado juez supremo “con la finalidad de que se aparte” del caso, y solicitó que se designe “a otro magistrado en irrestricto respeto de la garantía de imparcialidad de un debido proceso”.

Sobre cuestionado juez

El presidente del Poder Judicial, respaldó al juez Gino Yangali Iparraguirre, quien fue condecorado por la presidenta Dina Boluarte el 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajo, a pesar de que su sala verá un caso en el que está involucrada.

“Ese tema es una información equivocada o manipulada. Definitivamente si leen la resolución que aparece, es de mero trámite. Hasta ahora el caso de fondo no se ha visto y obviamente el señor Yangali seguro que se va a excusar en su momento, eso lo ha dicho públicamente”, sostuvo.

“No hay pronunciamiento de fondo. Es una falsedad lo que se ha dicho en un canal de televisión del señor Yangali. Por supuesto que se va a inhibir, lo ha dicho, pero vuelvo a insistir: es una información tendenciosa el pretender decir que el señor Yangali está conociendo el caso de la presidenta porque todavía no se ha definido”, agregó.

No obstante, señaló que hasta el momento la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema no ha revisado el asunto de fondo respecto al recurso de casación presentado por el Reniec, por lo que calificó como “maliciosa” la información divulgada por un periódico dominical.

Según “Punto final”, el magistrado condecorado es Gino Yangali Iparraguirre, de 68 años, quien se unió a la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2022. Esta sala está revisando el recurso de casación presentado por la Procuraduría de la Reniec contra dos fallos que obligan a la entidad a pagarle S/239 mil a la mandataria por beneficios laborales desde 2007.

Sobre condecoración recibida de Dina Boluarte

Arévalo reconoció haber aceptado recibir una condecoración de la presidenta Dina Boluarte, considerándola un reconocimiento para su institución. En declaraciones a “Nunca es tarde” de RPP, Arévalo explicó que la propuesta provino de la casa de estudios donde trabaja como docente, y que aceptó pensando en el prestigio de su institución.

“Vi que esto era algo positivo para el Poder Judicial, porque constituía un reconocimiento para su presidente y para la institución y creo que actué institucionalmente, porque no siempre los jueces somos bien vistos y que, de alguna manera un presidente del Poder Judicial sea condecorado, este de alguna manera contribuye al prestigio del Poder Judicial”, indicó.

El magistrado también abordó posibles cuestionamientos sobre la autonomía del Poder Judicial, afirmando que recibir la condecoración no implicaba la pérdida de independencia de su poder, ya que no tiene autoridad sobre los jueces en asuntos jurisdiccionales.

“Ni siquiera en un tema personal, porque el día que yo deje de ser presidente del Poder Judicial, que va a ser a fin de año, yo nunca podría juzgar a nadie porque yo soy juez de trabajo, o sea yo me voy a ir a una sala laboral. O sea, los temas penales nunca los voy a ver y no los he visto porque tampoco he sido juez penal nunca”, afirmó.