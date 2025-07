Del chat MAPE, revelado por Punto Final, emerge el retrato profesional e ideológico del actual ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, que formó parte de ese grupo hasta que fue designado en el cargo.

Montero aparece -según el sesgo de sus comentarios- como un ´militante´ y defensor de la pequeña minería informal, se opone a eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), inclusive difundía videos del paro de Confemin.

ADMITE

Ayer, el ministro admitió su pertenencia al chat MAPE “por ser un grupo muy técnico” pero rehusó explicar la naturaleza de sus comentarios. Dijo que le invitaron a participar.

“No era funcionario del Estado; es más, cuando me designan como titular de la cartera de Energía y Minas no participé más en ese chat, no dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y allí quedó, no he vuelto a participar”, dijo en RPP.

“El chat preexiste a mi participación en él, yo me vinculé en junio o julio del año pasado. Hay 179 personas que forman parte de ese chat llamado Mape y es muy técnico, de gran calidad técnica, con gente que sabe mucho sobre la pequeña minería”, aseguró.

Alega que como profesor universitario en pequeña minería y minería artesanal necesita estar informado.

“Participan muchos con características profesionales, pero también gente que yo aprecio y de quienes quiero nutrirme para mis clases universitarios. Por eso me junté en ese chat, esa es la razón”, añadió.

Montero se defiende señalando que “se ha querido inventar allí una historia sin sentido, absolutamente inaceptable. Rechazo completamente estas pretensiones de crear sesgos y cosas que no existen”, remarcó.

CHAT

En un mensaje en redes sociales el 18 de noviembre del 2024, escribió: “Salimos a advertir sobre los graves riegos si se deroga el REINFO sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace”. El 30 de agosto: “Que el BCR compre el oro de la pequeña minería. Tenemos demasiados dólares”.