La congresista Flor Pablo rechazó las acusaciones de haber utilizado su viaje oficial a Ayacucho para hacer campaña a favor de su partido ‘Lo Justo’. Un programa dominical difundió imágenes de la parlamentaria rodeada de banderolas, gigantografías y polos de la agrupación política.

“Yo no fui a hacer campaña de recolección de firmas, a formar comités, a hacer una actividad (…) del partido (…)Yo no creo que acá hay un error porque todo el día he trabajado y sigo haciendo mis actividades políticas”, sostuvo.

La legisladora afirmó que la participación en eventos relacionados con el partido Lo Justo ocurrió después de su labor de supervisión legislativa en la región y durante la noche.

Por ello, Pablo Medina consideró que no ha infringido ninguna normativa del Congreso y expresó su confianza en que no ha cometido ningún error, ya que, según su punto de vista, “alentar la integración de nuevos líderes en política” es una más de sus actividades parlamentarias.

“Yo fui a Ayacucho no a hacer esta actividad exclusivamente, sino porque tenía una agenda de fiscalización a los institutos pedagógicos, porque me llegó la información de que no recibían financiamiento después de haberse licenciado”, agregó.

“He trabajado todo el día y en horas de la noche he participado en reuniones privadas del partido, donde el líder regional ha organizado la reunión y no hay ningún aprovechamiento ni de los recursos públicos ni del cargo”, acotó.

Declaraciones de la congresista Flor Pablo. (Video: RPP TV)

Ayer, el programa ‘Panorama’ mostró imágenes de la congresista independiente participando en un evento para el lanzamiento del partido ‘Lo Justo’ en Ayacucho el miércoles 20 de marzo, durante su semana de representación. El evento tuvo lugar por la noche en la Cámara de Comercio de Ayacucho, con pancartas, carteles grandes y camisetas del partido presentes.

“Cuando hago actividad proselitista, yo pido licencia, yo compro mi pasaje. Esta es una actividad dentro de todas las actividades, de dos horas, de una hora de reuniones. Yo no voy a permitir que se comience acá a señalar que por qué en tal o cual día hace una actividad cuando es parte de mi labor como política”, aseveró la congresista.

De acuerdo con el dominical, Pablo Medina viajó a Ayacucho el 20 de marzo, durante su semana de representación. Para su viaje, el Congreso le proporcionó un boleto de avión con fecha del 20 al 21 de marzo, con un costo de S/1.121.

