La presentadora de televisión Gisela Valcárcel recordó cuando Magaly Medina la calificó como “pituca” por viajar en primera clase.

La madre de Ethel Pozo fue entrevistada en el canal de Youtube de la periodista Verónica Linares, donde aclaró rumores sobre sus enemistades televisivas.

En un momento, la comunicadora le confesó a la exconductora de “El Gran Show” que deseaba tener en su programa a Magaly Medina. “Tienes que aprender a escoger, Linares”, le recomendó Valcárcel.

La presentadora continuó recomendándole a la periodista qué podría consultarle a la popular “Urraca”. “Si la entrevistas necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres. Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una pituca, usó esa palabra. Que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar en primera clase, y si iría en económica a Lima-Madrid”, expresó.

Gisela Valcárcel a Ethel Pozo por su cumpleaños: “Me diste fuerza y coraje”

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel se animó a dedicar un tierno mensaje a su hija Ethel Pozo, quien este 15 de diciembre cumple 42 años. Ella utilizó su cuenta en Instagram para agradecer a su hija por la alegría que le ha dado a su vida.

“Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo 🌍. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje ♥️, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada. ¡Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) en el caso de madre e hijos, es tan real!”, escribió Gisela en la primera parte de su mensaje.

