Lucía de la Cruz dio a conocer que Brunella Torpoco no la saludó cuando se la encontró en el escenario para grabar “El Salsatón de Radiomar y ATV”, que fue conducido por Sheyla Rojas, Tula y Paco Bazán.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó“, contó Lucía de la Cruz para Trome.

“La señorita tiene que pensar que de la noche a la mañana no nace una estrella. Las estrellas solo están en el cielo. Está mal orientada. Nosotras somos artistas que salimos de abajo, del pueblo, y tenemos que tener principios. Ahora hace como que no me conoce. Le aconsejaría unas clases de canto también porque es desafinada”, expresó Lucía para La República.

Yahaira Plasencia aconseja a Brunella Torpoco: “Mira mi historia y no lo hagas”

Yahaira Plasencia brindó algunos consejos a Brunella Torpoco para que logre el éxito en su carrera artística.

Las salseras se reunieron durante los “Premios Radiomar” 2022, Daniela Darcourt también estuvo presente y se animó a dar algunas recomendaciones en su profesión.

“Ten mucho cuidado con quien se te acerque, a quién le regales tu sueño, con quién firmas, con quién andas. Porque así como dicen: ‘Dime con quién andas y te diré quién eres’, al final termina siendo cierto”, expresó la artista a Torpoco.

Asimismo, Plasencia quiso aconsejar a su compañera comenzando con una peculiar broma. “Un consejo que yo te puedo dar es que mires mi historia y no lo hagas. No, mentira”, expresó, entre risas.

“Yo escuché a Brunella hace mucho tiempo, esta carrera es de valientes. Daniela, yo y otros artistas sabemos que nos hemos caído mil veces, pero lo importante es salir adelante. Te vas a caer, levántate, reinvéntate. Eres una mujer fuerte y de barrio como nosotras, estás representando al Perú, sigue adelante”, mencionó la popular “Patrona”.

TE PUEDE INTERESAR