Tula Rodríguez espera que este año le llegue el amor. La conductora de TV tiró la casa por la ventana junto a Paco Bazán y Sheyla Rojas en El Salsatón de Radiomar y ATV, un especial de TV que tuvo tres horas ininterrumpidas de música donde desfilaron artistas con Bembé, Brunella Torpoco, Yahaira Plasencia, El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros.

La conductora de TV espera que este 2023 que inicia sea un año donde también encuentre el amor. “ No busco ni espero, si tiene que llegar, va a llegar. Este 2023 hay que recibirlo con optimismo, ¿si me vuelvo a enamorar? Que el amor me sonría así como para todos”, expresó.

Junto a El Gran Combo de Puerto Rico, la popular artista junto a Shey Shey y Paco Bazán desearon lo mejor para sus familias. “Dar la bienvenida a este 2023 ha sido una experiencia maravillosa porque la TV se vistió de gala. Me siento feliz por este gran esfuerzo de Radiomar y ATV porque llevamos música, sana diversión y lo mejor de la salsa a la casita. Opciones hay para todos”, subrayó.

SALUDA A LA COMPETENCIA

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez coincidieron que todas las propuestas musicales son bienvenidas. “El ganador es el televidente. Me sumo a los aplausos de mis compañeros artistas. Hemos dado pelea y junto a JB hemos sido un elenco ganador, estoy agradecida por la confianza. Se viene un año prometedor para mí. Ya me seguirán viendo, ¿en qué canal? Ya se los voy a decir pronto”, finalizó.