Rosángela Espinoza tuvo un tenso momento durante un enlace en vivo con ‘América Hoy’, donde le exigió a Brunella Horna que le pida disculpas por cuestionar sus constantes viajes a Dubái.

“Hola Brunella, contigo quería hablar. Antes de contarte, Brunella más bien quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada”, dijo Rosángela.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza

“Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”, respondió Brunella Horna. “Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso, creo que fue porque en mi caso que yo no trabajo, eso dijiste”, volvió a reclamar la exintegrante de EEG.

“Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, sentenció Rosángela.

“Eso es lo que no me gusta... hay personas que se hacen las ‘muy’, eso me fastidia. Brunela se hace la santita desde que se ha casado. Sabes que no cuesta 150 soles (...) Cuando fuiste a Dubai no te costó porque no lo pagaste”, dijo furiosa

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza 2

