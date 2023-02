“A Josi lo vengo a conocer en República Dominicana, cuando filmaba una película y yo ya había visto cosas de él, yo no sabía quién era. Luego me enteré lo famoso que es y me quedé pensando y le dije si quería participar en la película que iba a dirigir y él encantado (...) hay que tenerlo, aprovechando los 25 millones de seguidores”, contó Carlos Alcántara para diario Correo.