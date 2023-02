Tondero presentó la esperada película Asu Mare: los amigos con la participación de su elenco conformado por Franco Cabrera, Andrés Salas, Emilran Cossio, Miguel Vergara, Fiorella Luna, Anahí Padilla y Sandro Calderón, junto a Carlos Alcántara, director de la cinta, y Miguel Valladares de Tondero.

“Debo confesar que estoy nervioso y emocionado a la vez, me complace saber que se han divertido, los escuché reír y eso es muy importante porque significa que estamos en buen camino. Haber podido tener la oportunidad de dirigir una película por primera vez, ha sido una experiencia enriquecedora y debo confesar que me gustó mucho y honestamente quiero que se vuelva a repetir muy pronto”, expresó Carlos Alcántara.

“Tener a Carlos como director ha sido algo increíble y lo digo de corazón, junto con Andrés y Miguel ya habíamos tenido el placer de trabajar juntos en las películas anteriores, pero como director es una experiencia completamente diferente. La pasamos muy bien durante el rodaje y creo que eso se nota en la película, Carlos nos dio libertad para crear pero siempre manteniendo el concepto central de la historia. Para mí es una de las mejores experiencias que he tenido. No se la pueden perder desde el 19 de febrero en todos los cines a nivel nacional” señala Franco Cabrera.

Carlos Alcántara defiende participación de personajes mediáticos en películas peruanas

Al popular Cachín se le consultó si es una buena estrategia invitar a personajes mediáticos y a influencer a participar en pequeñas escenas en las películas peruanos, debido a que Asu Mare: los amigos, cuenta con el tiktoker Josi Martínez como parte del elenco.

“Eso no lo inventó yo, eso está hace años, desde que empieza el tema de las redes (...) antes de Josi, hemos invitado a varios y en otras producciones en otros países también, no es nada nuevo”, contó el popular Cachín.

Luego continuó con: “ A Josi lo vengo a conocer en República Dominicana, cuando filmaba una película y yo ya había visto cosas de él, yo no sabía quién era. Luego me enteré lo famoso que es y me quedé pensando y le dije si quería participar en la película que iba a dirigir y él encantado (...) hay que tenerlo, aprovechando los 25 millones de seguidores”,