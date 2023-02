La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, reaccionó indignada tras las declaraciones de Roberto ‘Chorri’ Palacios, donde niega haber engañado a su esposa días antes de renovar sus votos matrimoniales.

Cabe señalar que el futbolista ha pedido que Maribel Meza, mujer con la que fue captado en un presunto ‘ampay’, se retracte de sus declaraciones que dio sobre el encuentro que tuvieron.

Al respecto, la hija de Gisela Valcárcel se mostró sorprendida e indicó que el futbolista no debía responsabilizar a otras personas de sus errores. “’Chorri’, no hay peor ciego que el que no quiere ver, las imágenes hablan por sí solas. Tú fuiste deshonesto por enésima vez a tu esposa. Entonces, decir que ella se retracte, no, el problema lo tienes tú”, expresó.

“Está evadiendo responsabilidad, está echando responsabilidad a la señorita que aparecía con él en el ‘ampay’ y ahora, no solo a ella, también a los medios de comunicación”, agregó Pozo.

Chorri Palacios: los chats que tuvo el exfutbolista con Maribel Meza antes y después de casarse con Karla Quintana

La infidelidad del exfutbolista fue confirmado por la propia Maribel Meza, quien tuvo una comunicación con el programa, señalando que las imágenes fueron registradas el pasado 11 de enero en el distrito de Surquillo y ambos tuvieron intimidad en el auto del ‘pelotero’.

Según se pudo ver en estos chats de WhatsApp, el exfutbolista coordinó con Maribel Meza para tener un encuentro sin que su esposa se entere.

“Mi esposa puede ver mi fono (teléfono), así que porfa no me escribas por un tiempo. Quiero la confianza de ella (de Karla Quintana)”, le decía Palacios a Meza.

