El exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios fue ‘ampayado’ siendo infiel a su esposa, Karla Quintana Rodríguez, días antes de renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia, el pasado 20 de enero.

Cabe señalar que el deportista fue captado, por cámaras de “Magaly Tv La Firme”, engañando hasta en dos ocasiones a la madre de sus hijos en el 2022. Incluso aceptó su error y se disculpó con su pareja, quien le perdonó finalmente.

Sin embargo, el programa conducido por Magaly Medina reveló una nueva infidelidad días antes de celebrar su matrimonio. En las imágenes del 11 de enero, se observa a Palacios subiendo a su camioneta con Maribel Meza, la presunta amante.

“Conversa y conversa, hasta que bueno, a mí se me cayó arete pues. (...) Hubo besos, hubo abrazos. Ya el resto te lo dejo a la imaginación”, reveló la mujer del ‘ampay’ en la entrevista.

“Cometí un error”: Chorri Palacios dice estar arrepentido por “ampay”

En el audio compartido en el programa “Magaly Tv La Firme”, se puede escuchar al deportista aceptar su falta ante su esposa Karla Quintana. “Cometí un error, hermano. La estoy pagando, no te imaginas cómo y lo único que quiero es que esto se calme”, expresó.

En otro momento, el “Chorri” Palacios declaró que quiere dejar atrás lo sucedido para no dar de que hablar a los demás. “Yo prefiero ya no hablar, no quiero darle más que decir a esta gente saliendo a hablar y decir cosas. Prefiero mantenerme al margen”.

TE PUEDE INTERESAR