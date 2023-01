Hace algunos meses, Natalia Salas hizo pública su lucha contra el cáncer de mama. A pesar del difícil momento que atraviesa, su esposo y familia están llevándolo de la mejor manera. En esta oportunidad, la actriz compartió una importante publicación en su cuenta oficial de Instagram y automáticamente fue aplaudido por muchos de sus seguidores.

“Más fuerte de lo que pensaba. Ayer tuve mi quimio número 5. La quinta de 8 que debo recibir. Hoy tengo que trabajar y el jueves también. Y es que… no he parado ni un momento. Mi oncólogo me felicita. Dice que nunca había visto a una paciente así... ‘que fuerte eres’- me dice. Y yo le sonrío. Entre risas me pregunta si de verdad me he puesto las quimios… y nos reímos. Me vuelve a felicitar y me impulsa a seguir así”, se lee en la primera parte del post.

“Me he puesto a pensar en el por qué… ¿por qué soy así? No sé. Nunca me quedé quieta. Ni de niña. Y trabajo desde muy temprano. Siempre fui independiente así que básicamente si no trabajaba…no percibía ingresos. Mi chip, a lo mejor, está configurado para seguir y seguir a pesar de las circunstancias”, agregó.

En la publicación resaltan varios comentarios apoyando a la actriz, entre ellos, figuras del medio como Stephany Orúe, Denisse Dibós, Vania Masías, entre otros. “Con todo Naty”, “Con todo menos miedo”, “Mujer guerrera y admirable”, se lee.

Además, sus seguidores no desaprovechan la oportunidad para enviar sus buenos deseos: “Eres una guerra, fuente de inspiración para todas aquellas mujeres… mil bendiciones, bonita”, “Eres pura luz”, son algunos de los comentarios.

