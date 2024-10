El próximo sábado 2 de noviembre, la cantante y actriz peruana Flavia Laos se presentará como artista invitada en el esperado concierto de la superestrella internacional Young Miko, que tendrá lugar en Costa 21, Lima. Este espectáculo forma parte de la gira mundial ‘XOXO’ de Young Miko, que ha sido un éxito rotundo en Estados Unidos y diversas ciudades clave, generando gran expectativa entre los fanáticos peruanos.

Flavia Laos, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Perú, ha cautivado tanto en el ámbito musical como actoral. Desde sus primeros pasos como solista, ha conseguido un reconocimiento internacional con éxitos como “Como sigo sin ti”, “Ahora me llamas”, “Real Bitch” y “After Party” junto a Asmir Young.

Pero su talento no se limita a la música. Flavia ha sido protagonista en el mundo del entretenimiento desde muy joven, participando en proyectos tanto nacionales como internacionales. Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en el reality de Netflix, “Too Hot To Handle”, donde su imagen fue portada en más de 60 países. Además, ha sido parte de videoclips de grandes artistas como Daddy Yankee, Wisin, Farruko, Kevvo y Boza.

Recientemente, Flavia fue galardonada en los People’s Choice Awards 2022 como la influencer latina del año, consolidándose como la influencer femenina más seguida en Instagram en Perú. Su vínculo cercano con sus fans y su capacidad para destacar en múltiples disciplinas la han convertido en un referente dentro y fuera del país.

Young Miko llega a Lima con su espectáculo que promete ser una explosión de energía y música urbana. Con un setlist de más de 30 canciones, la artista puertorriqueña interpretará sus más grandes éxitos como “Rookie of the Year”, “Lisa”, “Riri” y “Classy 101″, en un show que durará 90 minutos llenos de color, movimiento y efectos visuales impresionantes. L as entradas están a la venta en Teleticket desde 159 soles.

