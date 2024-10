“Sudamérica es uno de mis lugares favoritos. Me encanta la vibra y la gente en general. Se siente muy similar a lo que estoy acostumbrado en las Bahamas: hay personas amables, hay calidez y hospitalidad”, manifestó Lenny Kravitz en una reciente entrevista que concedió al diario uruguayo El País. El cantautor estadounidense reveló además cómo será el tramo sudamericano de su actual tour mundial, que lo traerá a Lima en diciembre.

“El show es una gran expresión, y cómo empiezas también determina cómo terminas. Así que mi idea es subir al escenario con el corazón abierto y dejar que, al igual que la música, se convierta en lo que quiera convertirse”, dice. “¿Para qué estamos aquí esta noche? Sí, estamos aquí para tocar. Estamos aquí para tener una experiencia con el público. Pero, ¿a dónde vamos con esto? ¿Y cómo queremos sentirnos cuando salgamos de este concierto? Queremos sentir todo, queremos sentir la humanidad, el amor, el apoyo, el entendimiento de que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia. Así que se trata de unirnos como uno solo”, señaló Kravitz sobre las presentaciones que ofrecerá al público sudamericano.

Sobre llegar a la base seis, el cantante reveló sentirse mejor que nunca. “Es increíble. Todavía me siento joven. Todavía me siento motivado. Todavía me siento inspirado. La vida es para vivirla al máximo cada día, y eso es lo que estoy haciendo”, dice. “Nunca en mi vida me sentí mejor que ahora. Estoy en mi mejor forma, tanto física como mental y espiritualmente. Las primeras veces son muy importantes para seguir adelante”, afirmó.

Kravitz ofrecerá en su concierto en Lima lo mejor de su repertorio con éxitos como “Are you gonna go my way”, “I belong to you”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Again”, “Always n the run”, “American Woman”, “Fly Away”, “Let Love Rule”, entre otros éxitos que sonaron en las radios de todo el mundo. Además el cantautor estadounidense presentará en sociedad su nuevo disco Blue Electric Light, del que se desprenden “TK421″, “Paralyzed” y “Human”, que también forman parte del setlist de su último tour.

Con una carrera musical que abarca más de tres décadas, Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy, pero además tiene en su poder uno de los más amplios catálogos de hits musicales que lo han mantenido vigente desde su primera aparición musical en 1989.

Este año Kravitz publicó su último álbum, Blue Electric Light, que escribió y produjo él mismo. Este nuevo trabajo marca una nueva etapa en su carrera, en la que sigue explorando nuevos sonidos y desafiando los límites de su creatividad y es el disco que estará presentando al público peruano como parte su actual gira denominada Blue Electric Light Tour 2024.

El 2024 ha sido un año bastante especial para el cantautor estadounidense ya que fue honrado con el premio Ícono de la Música en los People’s Choice Awards y también develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 12 de marzo, además de ser nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll. El 1 de junio encabezó el espectáculo de la final de la Champions League 2024, celebrada en el estadio de Wembley en Londres y con una audiencia global estimada de 150 millones de personas que vieron este show.

El público peruano tiene una cita con el mejor rock and roll de las últimas tres décadas el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas para disfrutar del show de Lenny Kravitz en Lima están disponible a través de Ticketmaster.

Link de compra de entradas: https://www.ticketmaster.pe/event/lenny-kravitz-blue-electric-light-tour-2024

TE PUEDE INTERESAR