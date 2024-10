La banda de rock alternativo más nostálgica del mundo, The Smashing Pumpkins, está a menos de un mes de ofrecer su show en Lima el próximo 10 de noviembre en la Tribuna Norte del Estadio Nacional, como parte de su tour mundial ‘The World is a Vampire’. Los originales de Chicago llegan a Perú para celebrar los 30 años de su multiplatino disco Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) además de sus más aclamadas canciones publicadas a lo largo de sus 36 años de carrera.

La banda originaria de Chicago regresa a los escenarios limeños para sumergirse en los icónicos acordes de canciones como: ‘1979′, ‘Tonight, Tonight’ y ‘Bullet with Butterfly Wings’, convirtiéndose en referente para toda una generación.

Cuando The Smashing Pumpkins surgió en Chicago en 1988, el mundo nunca había escuchado una banda como ellos. Mezclaban rock, pop, shoegaze, metal, gótico, psicodelia y electrónica en un caleidoscopio de melodías empalagosas, distorsión difusa, orquestación grandilocuente, trastes incendiarios, composición elocuente y estribillos inquebrantables. Cuando se formaron, su sonido era diferente, iconoclasta y completamente nuevo, y lo sigue siendo hoy.

Como resultado, han vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo y han ganado dos premios GRAMMY®, dos MTV VMA y un American Music Award. En su catálogo destacan el disco de platino Gish [1991], el cuádruple platino Siamese Dream [1993], el disco de diamante Mellon Collie and the Infinite Sadness [1995], el disco de platino Adore [1998] y el disco de oro Machina/The Machines of God [2000]. En 2018, se embarcaron en una de sus giras más exitosas, la Shiny and Oh So Bright Tour, seguida de SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN.

Mientras tanto, en 2020 se lanzó el undécimo álbum de larga duración y el último álbum doble de la banda, CYR. Este año, The Smashing Pumpkins lanzó su último álbum, ATUM. La secuela de Mellon Collie and the Infinite Sadness de 1995 y Machina/Machine of God de 2000, ATUM cuenta con 33 temas en 3 actos y fue escrita y producida por Corgan. Tan prolíficos como siempre, The Smashing Pumpkins están trabajando actualmente en nueva música y recientemente completaron su gira norteamericana THE WORLD IS A VAMPIRE TOUR, con entradas agotadas, de 27 fechas.

Consigue tus entradas desde 163 soles a través de Joinnus.