La cantante de la agrupación Corazón Serrano, Kiara Lozano lanzó contundente comentario sobre la amistad que debe darse dentro de las demás integrantes, al señalar que no son sus amigas y se siente furiosa por las declaraciones del director Edwin Guerrero.

Kiara Lozano lidera como pieza clave en el éxito de la agrupación sanjuanera siendo una de las más buscadas en las redes sociales por sus canciones que interpreta y que según señala, prefiere renunciar al grupo tras ser criticada por su desempeño.

“Nuestros jefes han mencionado que aquel que desee retirarse pueden hacerlo del grupo. Los estoy pensando y veremos si decido presentar mi renuncia, aunque tengo contrato por 3 años ”, expresó Lozano visiblemente molesta por las críticas recibidas.

La polémica se dio luego que Edwin Guerrero, líder del grupo, hiciera declaraciones sobre el desempeño de las integrantes durante una reciente gira en Europa.

AMISTAD

Asimismo la cantante de 23 años indicó a sus fans, que si se da su salida de Corazón Serrano, no significará que no seguirá adelante. La popular cantante nacida en Tarapoto ingresó a la agrupación en septiembre de 2021, y al poco tiempo conquistó el cariño de sus fans, pues tiene un carisma y un talento vocal.

En cuanto a sus compañeras dentro del grupo y a pesar de la química demostrada en el escenario, los seguidores se preguntan por la falta de amistad entre las integrantes que afectará la cohesión y el éxito del grupo, que se consideraba como uno de los más sólidos en su género.

“Si me preguntan como me llevo con las chicas, les digo, yo no soy amiga de ninguna de ellas, son mis compañeras de trabajo, mantenemos un vínculo profesional. No son mis íntimas ”, respondió Lozano.