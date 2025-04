Héctor Castro Bonilla, exintegrante del grupo Lágrimas y Furia Tropical, desapareció el domingo 6 de abril en la provincia de Concepción, después de salir de casa en busca de su celular, que había perdido en un vehículo. Desde entonces, su familia no sabe nada de él. Al momento de su desaparición, vestía una casaca color guindo, pantalón plomo y un par de zapatillas blancas.

Su esposa, Ruth Ortega Castro, señaló que Héctor llegó a su vivienda, pero al percatarse de que no tenía su celular, salió de casa y no regresó. La mujer y sus familiares buscaron en diversos sectores de la provincia, pero no hay rastro de él.

“Todos saben que mi esposo es una buena persona, él no hacía daño a nadie. Cuando tomaba compromisos, él se escapaba para ver a sus hijos”, dijo Ruth Ortega, quien además sospecha de un secuestro, ya que contó que Héctor Castro venía siendo amenazado e insultado por perfiles falsos en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Política de aumento de aranceles de Estados Unidos no afectará a Junín

“El grupo estaba recibiendo varios contratos, quizá por envidia le hicieron algo a mi esposo”, mencionó Ruth. Héctor Castro creó un nuevo grupo musical denominado “Los fundadores del estilo más y más”, y según sus redes sociales, tenían presentaciones hasta fines de abril.