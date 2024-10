Natalia Montero, hija de un productor musical nada santo, es el personaje que Merly Morello encarna en “Tu nombre y el mío”, telenovela que se inspira en la vida de Deyvis Orosco para contar lo bueno y lo malo del mundo de la cumbia. La actriz sonríe, cuando le recordamos que en la historia, ella es la única alma noble en una familia de villanos. “Es la oveja buena, es la oveja blanca de la familia, también es la que más ha sufrido. Es un personaje bastante inocente, todo lo contrario al resto de la familia”, dice Morello.

Genera expectativa cómo los guionistas escribirán la manera en la que te enterarás que no eres hija de Marcial (Óscar Carrillo).

Eso ella todavía no lo sabe, y en algún momento lo descubrirá y yo creo que estoy esperando para ver qué vamos a hacer. Marcial y El Chacal, son malos pero tienen un lado humano que es su su familia, en medio de los dos, estoy yo.

Cada personaje significa un reto distinto en la carrera de un actor. En televisión no he hecho muchas cosas muy distintas, siempre he sido la chica buena en distintos aspectos, pero me falta hacer de la mala, para poder mostrar otro lado. La gente que no ha ido al teatro o al cine, a verme, no me ha visto en otros roles. Falta mostrarme un poco más, pero este personaje de Natalia está increíble, me está permitiendo explorar un montón de mis lados y aprender el código del melodrama que jamás lo había manejado.

¿Y el mundo de la cumbia en el que se desarrolla la novela te era ajeno?

Claro que no, soy cumbiambera desde chibola, esa es una de las razones por la que me mueve más el proyecto. En mi casa siempre se ha escuchado cumbia, es la cultura con la que he crecido también.

¿Imaginabas que en el ambiente de la cumbia se movían también personajes sin escrúpulos como los villanos de la novela? Creo que ese tipo de gente está en todas partes, no solo existe en la cumbia, también en el arte en sí, en empresas, en todas partes hay buenos y malos.

"En verdad tengo varias pasiones, entre ellas está el de ser actriz, pero al mismo tiempo me llama muchísimo la producción, la dirección de cámaras, la dirección de arte", dice Merly Morello.

¿Reafirmas con tu personaje de Natalia tu pasión por la actuación? Yo en verdad tengo varias pasiones, entre ellas está el de ser actriz, pero al mismo tiempo me llama muchísimo la producción, la dirección de cámaras, la dirección de arte, la asistencia de dirección, son cosas que me gustan y que ya he empezado a trabajar y a estudiar. De hecho hace poco hice la dirección de arte del proyecto de una amiga, espero seguir también explorando por ese lado.

Todo lo que esté relacionado con el arte es algo que te motiva.

Además, creo que tengo la suerte de poder hacer las cosas que me apasionan, y las voy a hacer en todos los aspectos, voy a pasar por todas las áreas. Nunca he sido una chica que le gusta una sola cosa para hacer el resto de su vida, me gusta la idea de ser multitasking, de ser multioficios.

Tienes que aprovechar todas las oportunidades para aprender. A mí, creo que lo que más me gusta es el teatro y he tenido la oportunidad de estar en grandes puestas teatrales, mi primera obra fuerte, fue “Toc toc”, una manera increíble de empezar en las tablas. He hecho cine, tele, todo gracias al universo salió bastante bien, eso me da felicidad, tranquilidad, pero sé que todo el tiempo no va a ser así , sé que todo esto es cíclico, porque de eso se basa el arte, sin embargo hay que aprovechar, las oportunidades que llegan y me siento muy agradecida con la gente, por su cariño y apoyo.

¿Y ya sabes cuándo conocerás el nombre de tu verdadero padre en la telenovela?

Yo también me muero de ganas de saber, no tengo ni idea, ni he preguntado. Solo nos toca esperar.