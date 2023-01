Hace algunos meses, Natalia Salas hizo pública su lucha contra el cáncer de mama. A pesar del difícil momento que atraviesa, su esposo y familia están llevándolo de la mejor manera. A través de sus historias de Instagram, la actriz contó que estaba haciendo compras en un supermercado cuando una señora la felicitó por estar ‘gestando’.

Con un filtro de payaso, la intérprete nacional contó lo siguiente: “Acabo de terminar de hacer las compras de mi casa. Yo estaba esperando en la cola de la caja para pagar mis comidas, y la señora que estaba antes de mí me dijo ‘ay, ¿estás gestando de nuevo?’, y yo, pelona y con menopausia, le dije ‘es el vestido’. O sea, ya sé que tengo que hacer dieta, pero un poquito de…”.

Sin embargo, Salas comentó que no se lo tomó de mala manera porque sabía que no era un comentario malintenciado, pero mandó un mensaje a todas esas personas que hacen este tipo de preguntas incómodas cuando una mujer está subida de peso.

“Yo me había puesto una meta de salir embarazada hasta antes de los 38, pero con mi proceso oncológico ese plan está descartado. Pero si yo hubiese sido otra mujer, la pregunta de la señora me hubiese hecho sufrir. Entonces, qué importante es normalizar, no hacer este tipo de preguntas”, sostuvo Natalia Salas.

