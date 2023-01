El chico reality Patricio Parodi reaccionó a las comparaciones de su pareja, Luciana Fuster, con la influencer Flavia Laos en redes sociales.

Cabe señalar que internautas han encontrado, en más de una ocasión, similitudes entre la modelo y la expareja de su novio. Siendo la última coincidencia el viaje que realizaron a Europa donde señalaron el parecido en algunas fotografías.

Al respecto, el participante de ‘Esto Es Guerra’ aseguró que no había tenido tiempo de ver ese tipo de comentarios durante su viaje. “No he estado ni viendo lo que ha rebotado acá porque sé que muchas cosas dejaron grabadas. Nosotros hemos vuelto recién ayer y hay cosas que se han estado renovando por acá en la televisión”, expresó.

“Pero nadie va a dañar nuestra felicidad, lo felices que la estamos pasando sin hacer daño a nadie y es lo que importa. Buenas vibras”, agregó el chico reality.

Patricio sobre comparaciones entre Flavia y Luciana

Patricio Parodi: así respondió a rumores que indican que es tacaño

“¿Quién me dice? Los sonsos de acá del programa, Hugo, Mario y Said creo. O sea que, si a Hugo le gusta un plato y yo quiero una hamburguesa, o porque le gusta comprar un box en una discoteca y yo quiero gastarlo para un componente de mi computadora, ¿eso es ser tacaño? Yo gasto mi plato, que me cuesta, en lo que me gusta”, respondió el chico reality.

“Es un chongo interno, seguro a Hugo o a Mario lo deben haber fastidiado de tacaños o habrán sido tacaños en su vida y tratan de tirar la pelota a alguien más como para que no lo vean”, añadió.