La conductora de “+Espectáculos”, Jazmín Pinedo, brindó un conmovedor discurso en la graduación de su carrera universitaria.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión compartió momentos del importante día tras la culminación de su formación profesional.

“Decidimos pasar en una cámara rápida todo lo que vivimos, sentimos o experimentamos para llegar hasta aquí. Seguro que ello terminará en un gran suspiro lleno de satisfacción y seguramente mucho orgullo”, expresó Pinedo.

En otra parte del discurso, la modelo mencionó a su hija como quien la impulsó a que cumpliera su meta universitaria.

“Los sueños están para cumplirse y no para dejarse a medias guardados en un baúl. Después de muchos años decidí terminar mi carrera, motivada de una manera diferente, ya no solo era la idea de culminar mi sueño y alcanzar mi objetivo sino de ser un ejemplo para mi hija. Enseñándole que las cosas no se dejan a medias y que la mejor satisfacción siempre llega después de una gran esfuerzo”, señaló.

Jazmín Pinedo niega haber apoyado a miss Venezuela y no a Alessia Rovegno: “Jamás dije eso”

La presentadora de espectáculos aseguró que hubo una confusión con sus declaraciones sobre la final del certamen de belleza internacional.

“El día de ayer se han generado muchos titulares asegurando de que yo no confiaba en el desenvolvimiento de Alessia y su participación en el Miss Universo, y además de que mi voto o mis ganas de ver a una de ellas con la corona era para Miss Venezuela y eso es totalmente falso”, expresó Pinedo.