En la última edición de ‘Amor y Fuego’, el presentador Rodrigo González no dudó en pronunciarse sobre la salida de Karen Schwarz de Latina. El popular ‘Peluchín’ no desaprovechó en mofarse de la esposa de Ezio Oliva y la volvió a tildar de ‘mosca muerta’.

“Ella suma años, no sé, suma en cuatro en cuatro (...) según ella tiene una década en la televisión. No nos hemos enterado, cariño, no nos hemos enterado de eso. Tu presencia así de que hablaras y que supiera quién eres o cuando la paraban para que le tiren globos en el ‘Último pasajero’, ¿desde cuándo suma?”, pero bueno”, fueron las primeras palabras del compañero de Gigi Mitre.

“La Karen Schwarz se fue de la televisión. Hasta acá los escucho, ¿estaba? sí estaba, aunque no lo crean, pero bueno ahora sí, Latina le dijo no más, se acabó, el contrato no te lo renovamos, no te necesitamos más, adios a la mataprograma, adiós a la mosca muerta”, añadió González.

Asimismo, el presentador de espectáculos mandó otro potente mensaje. “ Así es el tiempo, acomoda a todo y todos en su lugar, más auspicios Gigi ”, dijo. Finalmente, dejó entrever que Schwarz estaría intentando ingresar a América Televisión, pues fue captada con Gisela Valcárcel, Ethel Pozo y otros integrantes de ‘América Hoy’.

