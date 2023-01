Alondra García Miró está viviendo una nueva etapa en su vida. Tras su ruptura amorosa con Paolo Guerrero, la actriz compartió en sus redes sociales, sus viajes y salidas con amigos. La modelo no dudó en responder las dudas del reportero de “Amor y Fuego”, quien le preguntó por su cercanía con un galán español.

El periodista del programa de Willax, le cuestionó lo siguiente: “¿Quién es? ¿Tu saliente, tu enamorado?”. Posteriormente, la actriz respondió: “ Sí, estoy contenta, bueno nada, estoy bien de verdad ”, sostuvo. Asimismo, se refirió sobre las imágenes donde se le ve con su presunto galán español.

“Sí, señores. Alondra nos lo confirmó. Alondra está enamoradísima de su nuevo galán español (...) ella se encuentra en Perú, disfrutando de la familia”, se escucha decir a la voz en off del programa “Amor y fuego” previo a mostrar el material que evidencia que se está dando una nueva oportunidad en el amor. No obstante, no mencionó el nombre de su actual pareja.

“¿Qué tal tu viaje?”, volvió a preguntar el reportero y ella explicó de muy buena manera. “ Increíble, demasiado lindo, la he pasado súper bien. Han sido unas dos semanas de desconexión y nada, muy contenta en verdad ”, añadió. Cuando fue consultada por las imágenes en Madrid, donde se ve de la mano de su presunto novio, ella respondió. “ Chicos me tengo que ir, literal, ja,ja,ja, todo quieren saber ¿no?, pero sí ya saben ”, concluyó.

