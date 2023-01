La conductora de “Préndete” Karla Tarazona reaccionó con enojo ante el nuevo personaje “Huevín” que apareció en su programa.

Sus compañeros de conducción Kurt Villavicencio y Melissa Paredes presentaron al “cuarto conductor”. Sin embargo, la exesposa de Rafael Fernández no tomó con agrado la broma.

“No, me parece una falta de respeto lo que están haciendo. ¿Por qué no han traído un gato? ¿Por qué no han traído un brasilero? ¿Por qué siempre tengo que ser la piñata de todos?”, expresó la presentadora de espectáculos.

Al respecto, el popular “Metiche” le cuestionó por qué le incomodaba el nuevo personaje. “Eso ya me parece demasiado. Yo no me voy a prestar para este circo, porque a mí nadie me dijo nada”, respondió Tarazona.

Melissa Paredes ‘enojada’ porque Karla Tarazona la llama ‘Miss Misia’: “La misia eres tú”

Karla Tarazona calificó de ‘Miss Misia’ a Melissa Paredes y la modelo se mostró totalmente incómoda por el comentario, pues automáticamente se le borró la sonrisa del rostro y tras unos segundos se la devolvió a su compañera de conducción.

“No te confundas, ahora eres tú la misia”, le respondió la actriz a Karla Tarazona, quien hace poco se divorció del empresario Rafael Fernández.

Este hecho ocurrió mientras elegían a la Miss Préndete, donde las únicas candidatas fueron Melissa y Karla, esta última fue la ganadora por votación del público.