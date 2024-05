Lucho Cuéllar tuvo una íntima entrevista para ‘Estás en Todas’ y habló de sus inicios en la música, además, de detalles desconocidos de su vida privada.

Según el cantante, trabajó muy fuerte con el Grupo 5 y retomó su relación con la madre de sus hijos, sin embargo, terminaron separándose, pues el ritmo laboral del artista era muy intenso.

“Ella se cansó porque los viajes eran muchos, llegaba a las 8 am y salíamos a las 3 pm de viaje, otra gira de 15 días. Yo siento muchísimo no haber compartido la niñez con mis hijos, no haber pasado tiempo con ellos, de haber visto sus primeras caídas, sus primeras palabritas, me dediqué mucho al trabajo. Mi hija mayor cumple 19, mi hijo 15 y mi hija la menor 14, no pude gozar de ellos por el trabajo”, expresó Cuéllar.

En ese sentido, mencionó el lado negativo de la fama, que lo llevó a perderse en las fiestas.

“Siempre he salido a tomar mis tragos con mis amigos pero cuando empecé a trabajar fuerte ya no tenía días festivos, no tenía cumpleaños, día de la madre, los cumpleaños de mis hijos, la oportunidad que tenía la tomaba a mil, lo que no hacía en un mes lo hacía en unas horas. En este trabajo y con el estilo de personas con las que trabajamos, si les dices que no lo toman a mal. A mí no me hizo daño pero sí a las personas que amaba, mi mamá fue la que más sufrió, la he visto llorar por mi culpa”, añadió.

Además, reconoció que estuvo en un centro de rehabilitación, pero los medios exageraron la noticia.

“No he estado tirado en la calle, en un fumadero o andando como loco, vendiendo mis cosas... yo he sido fuerte, me he mantenido fuerte y seguiré estando fuerte”, expresó el intérprete nacional.

Por otro lado, aseguró que tiene una buena relación con su hija mayor, pero resalta que los padres deben preocuparse siempre por sus hijos.

“Mi hija mayor sabe ya, ya entiende todo, he tratado de mejorar y lo sigo haciendo. Ahora tenemos una relación muy bonita. Mi hija antes no me decía ‘te amo’, ahora me dice ‘te amo’. Creo que no me lo decía por todas las cosas que sucedieron. Si en algún momento fallé, le pido disculpas. La indiferencia, haber dado prioridad a otras cosas u otras personas cuando ellos me necesitaban más. Son cosas que ya no se pueden resarcir, pero podemos ir mejorando y tratando de limpiar el camino. Uno no debe preocuparse por los hijos, debe ocuparse por los hijos ”, concluyó.