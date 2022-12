De los errores se aprende, es la frase que Lucho Cuellar siempre tiene presente en su vida, por lo cual ahora se mantiene lejos de los escándalos, dedicado íntegramente a su carrera musical con su orquesta ‘Lucho Cuellar y los Incorregibles de la cumbia’, con quienes acaba de lanzar su nuevo tema ‘Navidad sin ti’.

‘Navidad sin ti’, está inspirado en la historia de un hombre que por culpa de sus errores pierde a su pareja, y en esa fecha familiar le viene la nostalgia por haberla perdido.

“Muchos, seguro dirán que esta canción se la estoy dedicando a alguien, pero no. Probablemente, sí hubiera estado soltero, podría haber dedicado ‘Navidad sin ti’, a la mamá de mis hijos, Katty (García), a mi mamá, y tantas personas que he fallado, a las que alejé por mis errores, igual es de caballero reconocer que la he fregado. Hoy ya no soy el mismo, no soy un ángel, pero hace tiempo deje de ser demonio, vivo, tranquilo, feliz y enamorado, ya me plante, es más, si me sale todo como lo he planeado el 2023 me caso, porque la mujer que tengo a lado es parte de mi soporte para yo seguir adelante”, explicó el popular ‘Kiko de la cumbia’.

‘Navidad sin ti’ es un tema con la que Lucho Cuellar ha decidido incorporar a su repertorio con la finalidad de unir a la familia y hacer entender que nunca es tarde para cambiar o enmendar nuestros errores.

“Muchas veces he recibido críticas, dardos, por mis errores o por mí actuar, los que he aprendido a entender, pero lo que a veces me cuesta entender es porque aún me siguen señalando, por qué no dar una oportunidad que uno puede enmendar sus actos, antes cometí excesos, pero ahora ya no. A veces me critican por apoyar a otras personas que también han errado, como lo sucedido con John Kelvin, pero eso no es justo, todos tenemos derecho a una nueva oportunidad”, expresó.