La chiclayana Ruth Medina, quien fuese “ampayada” besando al exdeportista Roberto “Chorri” Palacios semanas atrás, rompió su silencio tras ser acusada de inmiscuirse en el matrimonio del exfutbolista.

La joven aseguró que Palacios siempre “negó” a su actual esposa Karla Quintana. Además, según comentó al programa “Amor y Fuego”, este afirmó que su cónyuge no lo “dejaría” debido al dinero que este le ofrecía.

“Me la negó totalmente, me dijo ‘¿Cómo te explico? la familia vende, yo no estoy con ella’. Yo le pregunté ¿Pero tu esposa no te va a dejar? (Él respondió) ‘No, no me va a dejar porque yo le doy estabilidad económica”, afirmó.

Medina también manifestó que Roberto Palacios le entregaba, en ocasiones, diversos obsequios como “anillos o (dinero en) efectivo”.

LO MÁS VISTO