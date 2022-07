En la última edición de su programa, Magaly Medina dio sus “humildes” opiniones” sobre el show de Dalia Durán que ofreció en una discoteca de Lima.

“Ese show no le gana a nadie (...) no sé si es mejor cantante que bailarina, no lo sabemos porque no la hemos escuchado cantar en un escenario y ese baile en una silla es para aprendices y no para alguien que quiere ofrecer un show de cierto nivel”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “si ofreces un show de dos soles, qué te va a responder el público, ya que se ha vuelto exigente. Lógicamente, esperaban de ella mucho más.”

Magaly critica a esposa del ‘Chorri’ Palacios tras asistir a fiesta con exfutbolista

La ‘Urraca’ cuestionó a Quintana al considerar que nuevamente pasó por alto una infidelidad de su cónyuge pese a las escandalosas imágenes que se vieron en televisión nacional.

“Él puede hacer de su vida un carnaval, pero ella se lo permite porque la vez pasada fue lo mismo, una disculpa pública y ella inmediatamente lo superó”, criticó la figura de ATV.

La conductora de espectáculos continuó despachándose contra Karla Quintana tras lucirse en la fiesta de la expareja del cantante Josimar con el exintegrante de la Selección Peruana.

“Qué decepción. Qué poco se quiere esa chica, qué poco se quiere esa mujer. No sigamos ese ejemplo de mujeres que disculpan así de esa manera tan fácil”, criticó Medina tras calificar de humillante el ‘ampay’ que protagonizó el exjugador del Sporting Cristal.

