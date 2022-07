Luego que Janet Barboza le lanzara indirectas al doctor Steve Díaz en “América Hoy”, el médico estético apareció en el programa de Magaly Medina, para arremeter contra la popular Rulitos.

Magaly Medina, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para comentar sobre esta pelea que se está volviendo mediática.

“El doctor no miente (...) te deformaste la cara con aceite de avión y no lo vas a arreglar jamás. No entiendo cómo una mujer que era tan bonita, porque Janet Barboza era muy bonita cuando animaba en las caravanas muchos años atrás, pero según este doctor, ella se ha operado, se ha hecho un ‘lifting’ a los 40 años, es una mala decisión” , expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “mucha gente se apresura en hacerse operaciones en la cara y después está pagando las consecuencias. Cuando te malograste la cara, te la malograste, hay que ser responsables”.

