Leslie Shaw estuvo presente en el programa de YouTube de Jackie Ford, personaje que interpreta Arturo Chumbe, donde admitió que sufrió por Mario Hart.

“¿Sufriste mucho cuando te enteraste que te sacó la vuelta?” , le preguntó Jackie Ford a Leslie Shaw, por lo que la cantante respondió que sí.

“Sí, oye (sufrí), no sé por qué es tan intensa. No (nunca me han gustado los chiquititos), primera y última vez la verdad. Pero no sé por qué, yo ahora pienso y me acuerdo de eso, y digo, ‘Leslie no era para tanto’. Yo creo que soy muy intensa, tengo mis sentimientos muy a flor de piel y en ese momento, de repente, debí enviar esos sentimientos a mi música”, expresó la cantante.

Luego continuó con: “en ese tiempo estaba mal enfocada, estaba gastando energía innecesariamente, pero bueno, es parte de la edad también”.

Leslie Shaw revela la dura reacción de su papá cuando abrió su OnlyFans

Leslie Shaw se convirtió en una de las primeras figuras peruanas en OnlyFans. Su gran popularidad hizo que lograra ganar hasta 12 mil dólares mensuales con su contenido de alto voltaje, sin embargo, poco o nada se sabía de lo que pensaba su familia sobre su nueva ocupación.

En una entrevista para el programa de YouTube “La banca” de Jesús Alzamora, la intérprete de “La faldita” confesó que siempre tuvo los límites bien marcados respecto al material que subiría a la plataforma para adultos porque su padre la amenazó.

“¿Y dijiste tengo un límite o ese límite puede ser progresivo? Preguntó Jesús Alzamora. “No, no, siempre fue claro eso porque mi papá me amenazó. Lo primero que ocurrió cuando me vio en OnlyFans fue: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Qué tienes? Avísame”, respondió la artista.

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE