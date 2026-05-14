Aquellos adultos mayores que fueron aplaudidos en su momento o que tengan aficiones artísticas podrán volver a presentarse ante el público tacneño en un evento organizado por la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada de Tacna y el Rotary Club Caplina.

En el auditorio Guido Fernández se anunció ayer la cuarta edición del evento “Seres de oro”, un festival de talentos que reunirá a las personas de la tercera edad de la región de Tacna.

Evento el 12 de junio

La presidenta del comité organizador Grecia Llacchuas Tapia señaló que el evento se realizará este 12 de junio a las 17:30 horas en la sala de usos múltiples Javier Ríos en el campus Capanique.

Los adultos mayores interesados en participar pueden inscribirse y solicitar mayor información a través del número 98774455. Pueden presentar su número ya sea en danza, música y poesía.

La docente de la UPT Gina Gotuzzo Ovalle recordó que este es un evento que se organiza desde el 2023 cuando en el Teatro Municipal de Tacna se presentaban los adultos mayores recitando, bailando y demostrando sus cualidades en un evento cuyo ingreso es gratuito.

Protagonistas del arte

Sobre la importancia de la actividad resaltó que muchas personas mayores se encuentran viendo los conciertos de los jóvenes y las actividades artísticas detrás de un cristal y lo que se quiere es que sean protagonistas.

“Queremos que sean los actores de esta presentaciones, que se luzcan y que demuestren todo lo que han dado que es muchísimo, es una oportunidad para que otra vez vuelvan a ser aplaudidos y que se sigan sintiendo importantes”, remarcó la docente.