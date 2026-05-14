Julio César Manrique Maraví (45), estaba preocupado, sobre él pesaba un homicidio, robo agravado y receptación. Tras su captura en El Tambo, estaba pensativo. “Huaype”, para la Policía es el cabecilla de la banda “Los Lechuceros del Centro”, el 28 de abril salió del penal de Huamancaca, luego que su abogado consiguiera cambiar la prisión preventiva de 9 meses por comparecencia.

Este miércoles, a las 11:30 de la noche, el acusado Julio Manrique, escapó del calabozo de la comisaría de Sicaya, en Huancayo, donde estaba detenido tras el operativo realizado contra la banda criminal.

Según se conoce, Julio Manrique fue llevado a la comisaría de Sicaya junto a los detenidos Richard Galindo LLacta (31) y Joel Villanueva Escobar (42), mientras los otros detenidos eran distribuidos en otras comisarías.

El detenido consiguió huir forzando los seguros del calabozo, saltó la pared hacia una vivienda contigua y corrió para esfumarse.

Tras la fuga, el policía Wilber Cerrón Cerrón (42), fue detenido y enfrenta una investigación por presunto favorecimiento a la fuga. Según las investigaciones, a Manrique Maraví se le acusa de administrar locales clandestinos donde llevaban a persona ebrias para robarles.

Éste trabajaba junto a falsos taxistas y ‘peperas’, quienes se acercaban a las víctimas para suministrarles sustancias para dejarlas indefensas.

Luego, dentro de estos inmuebles, les robaban celulares, tarjetas bancarias. Hasta el cierre se buscaba al fugitivo. Sus compañeros de celda fueron los que avisaron de la huida.