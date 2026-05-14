Aparentaban ser frágiles, solían estar juntos y recibían varios visitantes. Los abuelos de 64 y 69 años de edad fueron detenidos luego que la Policía Antidrogas descubriera que la pareja vendía droga en el distrito de Chilca.

Fue a inmediaciones del puente José Olaya (cerca del río Chilca) que los efectivos antidrogas conocieron que se haría entrega de droga. Los agentes ejecutaron el operativo “Cordillera blanca”, logrando detener a Roel Rojas Castro (26), Emiliano Espinal Untiveros (64) y Bertha Huaman Camargo (69), por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

La captura se dio en circunstancias que Roel Rojas Castro (26), descendió del vehículo de placa de rodaje BEW-007, sacando de la maletera dos bolsas de rafia rectangulares al parecer pesadas. El conductor fue a entregar los paquetes a los sexagenarios.

Los agentes al revisar, se percataron que en el interior habían 28 paquetes tipo ladrillos embalados con cinta amarilla. Al ser sometidos a la prueba de campo con el reactivo químico dieron como resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un pesaje preliminar de 29 kilos aproximadamente. Asimismo se incautó el auto mencionado y dos celulares.

De acuerdo a las pesquisas, Roel Rojas Castro (a) “Flaco”, su rol es de acopiar y transportar drogas ilícitas; mientras que Emiliano Espinal Untiveros (a) “Viejo” y Bertha Huamán Camargo (a) “La Chata”, su rol sería el de acopiar y almacenar drogas.

Para la Policía, los tres detenidos formarían parte de la banda denominada “Los sexagenarios del valle”, teniendo un modus operandi del traslado, acopio y venta de drogas ilícitas en la ciudad de Huancayo; para pasar desapercibidos empleaban autos deportivos, aprovechando su condición de personas vulnerables.

Deti