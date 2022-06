“La verdad es que la pandemia me hizo crecer de muchas formas, pero también me ha hecho ser mucho más fuerte, me replanteé toda mi carrera, me sentí muy sola estando en otro país, cuestioné muchas cosas que quería para mí. Creo que siempre estuve muy ocupada pensando en en los demás, rodeada de mucha gente y me perdí, me frustré y ya no me sentía feliz”, dice la cantautora que radica en Miami.

¿La poderosa disquera que te firmó no te permitía hacer lo que querías musicalmente?

No es que no me lo permitía, sino que había mucha gente allí, muchos artistas y en las disqueras siempre todos van cambiando. Obviamente con ellos aprendí mucho, pero me di cuenta que los poderes los tengo yo, soy la artista, soy la que tiene que inspirarse siempre y estar reinventándose.

¿Y también debes estar bien anímicamente?

Sí, y no hay que rodearse de gente tóxica en la industria que de repente te dice: ¿por qué no haces esa música mejor? Y yo con tal de hacer música, siempre ha sido complaciente con los demás y me olvidé lo que a mí realmente me gustaba. Cuando paré de dar conciertos me di cuenta de eso y me pregunté: qué estoy haciendo con mi vida, porqué estoy siendo tan complaciente con los demás y haciendo caso a personas que no saben realmente lo que soy, lo que he sufrido, lo que he pasado y de dónde vengo.

¿Es difícil para una cantante grabar e interpretar temas que no sientes?

Siempre he sido muy flexible, no sé si es un problema o una virtud, o sea, si a mí me dices: oye, por qué no intentas esto, lo intento, pero creo que ya llegué a un punto de mi carrera que he aprendido de las herramientas que necesito. Ya puedo escribir mis propias canciones y trabajando con otros compositores me di cuenta que ellos jamás van a poder expresar lo que yo siento; pueden ser muy buenos, pueden haber trabajado con artistas muy grandes, pero no me conocen.

Estar en un sello pequeño y ser una artista independiente no es nada fácil.

Es difícil, pero siento que soy más real conmigo misma, no voy a tener que ser complaciente con miles de personas que de repente ni conozco. Quiero sentirme feliz cuando cantó mis canciones en vivo, quiero estar orgullosa de mí misma, he aprendido de otros compositores, de productores y también sé que es lo que no quiero.

¿Qué es lo que no quieres hacer a partir de ahora?

No quiero gente a mi alrededor que me confunda, que me aturda y me desconcentre. Quiero hacer música que realmente me haga sentir bien, que yo sienta que puedo lucir mi voz, que puedo hacer un show increíble con mis músicos que no sólo dependo de vistas en Youtube quiero ganarme el respeto de mis fans, de otros compositores y de productores.

¿Tratarías de alejarte del género urbano para cumplir tus objetivos?

Yo soy cantante y hay muchos artistas nuevos que están haciendo urbano que realmente no cantan bien, no me quiero meter en ese mismo saco.

Con la experiencia adquirida. ¿qué le aconsejarías a los artistas jóvenes que recién empiezan?

El problema de todos los artistas es que somos un poco desordenados, creo que la organización y el orden es primordial. Pero mi principal consejo sería que no confíen en otras personas que no tienen ni idea de lo que es la música, siempre va a aparecer alguien que te ofrece todo y eso, en la mayor de las veces, es mentira.

LESLIE SHAW

Cantante. Su carrera musical la inicia cuando a los 15 años decide participar en el programa de nuevos talentos “Superstar”. En el año 2011 nos representa en el Festival de la Canción de Viña del Mar en el que obtuvo el segundo lugar.

VIDEO RECOMENDADO

Obra “Trucos para ver en la oscuridad” se presenta en el CCPUCP