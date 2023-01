La conductora de “Magaly Tv La Firme” se refirió al reciente comunicado del futbolista Renato Tapia tras haber sido denunciado por haberse negado a firmar a su hijo con Daniela Castro.

Cabe señalar que el deportista peruano expresó, a través de sus redes sociales, lamentar la manera en que manejó la situación. “Primero, lamentar la forma como manejé el tema y pedirle disculpas públicas con cada una de las personas de mi familia que se vieron afectadas por ello”, mencionó.

Al respecto, la presentadora de espectáculos se mostró indignada porque se haya pronunciado años después, cuando el tema se hizo público.

“Él salió a ‘parchar’ o a creer que ‘parchaba’ el tema con este comunicado (...) Claro, después de seis años lamenta cómo manejó el tema. Es un hombre hecho y derecho que tiene una familia, una carrera, una profesión y recién cuando esto estalla de manera mediática, se pronuncia con un comunicado donde quiere y pretende taparnos la boca a todos”, expresó.

Asimismo, la popular “Urraca” criticó que el futbolista no se haya comprometido a reconocer legalmente al menor. “Él lo pudo resolver en privado hace seis años (...) Ahora ya no, es demasiado tarde, no va a venir a nadie a presionar, ni a los medios, ni a Daniela y su abogada con ‘todo se va a llevar en privado’”, mencionó.

¿Cómo se conoció Renato Tapia con Daniela Castro?

La joven reveló en el programa de Magaly Medina que conoció a Renato Tapia en el 2003, ya que estudiaban en el mismo colegio y fueron pareja. Sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19.