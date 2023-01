En la primera edición de su programa de 2023, Magaly Medina presentó a Daniela Castro, quien acusa a Renato Tapia de no reconocer a su hijo de seis años, menor que concibió fuera de su matrimonio. La joven revela que el futbolista envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo del pequeño

“El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada, me dijo cómo se me ocurre”, contó Daniela Castro. Además, afirmó que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

Luego continuó con: “el primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”.

Renato Tapia es denunciado por su expareja de no reconocer a su hijo de seis años:

El futbolista Renato Tapia es denunciado por su expareja Daniela Castro por no reconocer a su pequeño hijo de seis años, menor que fue concebido fuera de su matrimonio.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta de que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé (...) él me dijo que no le interesaba su matrimonio, sino su carrera”, dijo

Cabe mencionar que Daniela Castro afirmó que Renato Tapia sí conoce a su hijo

“Fuimos a Cieneguilla y fue en enero que Renato Tapia aparece, lo vio, lo cargó. Y me dijo que confíe en su primo, que no tenía una vida agradable, pero lo hacía por sus hijos”, comentó mientras se mostraba una foto del futbolista con el niño. “Pedí ayuda a un abogado y se lo mandé a Renato de que si no se comunicaba conmigo iba a tomar acciones legales, ahí me contestó”.

¿Cómo se conoció Renato Tapia con Daniela Castro?

La joven reveló en el programa de Magaly Medina que conoció a Renato Tapia en el 2003, ya que estudiaban en el mismo colegio y fueron pareja. Sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19.

