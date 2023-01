Magaly Medina regresó hoy a la pantalla chica para volver con sus picantes críticas sobre la farándula peruana. Es por ello que, la popular ‘Urraca’ no dudó en manifestarse sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

Magaly Medina considera que la modelo peruana no ganó por falta de inteligencia: “ La belleza sola no vale nada, una mujer inteligente es bella por dónde la ven, calla bocas, deslumbra pasarelas, no pasa desapercibida en ningún lado ”, expresó.

Asimismo, afirmó que inteligencia es algo que no tiene la hija de Bárbara Cayo, ya que no se evalúa solo la belleza física: “ Eso es algo que esta chica no tiene, no quedó entre las primeras 3 primeras ”, expresó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Renato Tapia es denunciado por su expareja de no reconocer a su hijo de seis años

El futbolista Renato Tapia es denunciado por su expareja Daniela Castro por no reconocer a su pequeño hijo de seis años, menor que fue concebido fuera de su matrimonio.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de mi hijo. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta de que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, dijo.

La joven reveló en el programa de Magaly Medina que conoció a Renato Tapia en el 2003, ya que estudiaban en el mismo colegio y fueron pareja. Sin embargo, ambos siguieron sus caminos: ella se embarazó y tuvo a su primera hija a los 16 años y el futbolista se casó a los 19.

