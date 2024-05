El asma es una enfermedad crónica que afecta la vía respiratoria no solo en adultos también en niños. Cabe recalcar que esta enfermedad no se manifiesta en un recién nacido, pero si en un niño.

“Es importante tener en cuenta que el asma en bebés no es una condición genética definida, y no hay pruebas de laboratorio que puedan predecir con certeza si un bebé desarrollará asma en el futuro. La mayoría de los casos de sibilancias en niños no se traducen en asma a largo plazo”, explica Dr. Pascual Chiarella, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Identificar el asma en niños puede ser un desafío, pues es difícil afirmar el diagnóstico de asma en los primeros tres o cuatro años de vida, ya que los síntomas pueden confundirse con otras afecciones respiratorias. Es por ello que el doctor Chiarella nos comparte cinco síntomas que debes tomar en cuenta:

Tos persistente: Si tu niño tiene tos frecuente y persistente, especialmente si no está asociada con un resfriado o infección respiratoria viral, podría ser un indicador de asma. Respiración rápida o agitada: Observa si tu niño tiene dificultad para respirar o muestra signos de respiración agitada incluso en reposo. Sibilancias: Si el niño presenta sonidos finos, pititos o sibilantes, especialmente al exhalar, puede ser un síntoma de estrechamiento de las vías respiratorias, puede ser asma. Interrupción del ejercicio: Si notas que tu niño se fatiga rápidamente durante la actividad física o muestra signos de dificultad para respirar durante el ejercicio, podría ser una señal de asma. Episodios recurrentes: Si tu niño experimenta episodios recurrentes de tos, sibilancias o dificultad para respirar, especialmente durante la noche o en respuesta a ciertos desencadenantes como el humo del tabaco o los alérgenos, es importante buscar atención médica.

“Es fundamental recordar que la confirmación del diagnóstico de asma en niños requiere evaluación médica. Si te encuentras lejos de un centro médico durante una crisis asmática, coloca a tu niño en un ambiente cómodo y húmedo para ayudar a aliviar los síntomas mientras buscas atención médica”, sostiene el docente de la UPC.

Según el Ministerio de Salud en su informe proporcionado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades hasta la semana 02 del 2024 se identificaron 2359 episodios de asma.

Mitos y verdades del asma en bebés

Algunos mitos comunes sobre el asma en niños incluyen la creencia de que los inhaladores son perjudiciales, lo cual no es cierto. Los inhaladores son una forma eficaz y segura de administrar medicamentos para controlar el asma en niños. Además, es importante desmentir la idea de que los asmáticos no pueden hacer ejercicio. Con el tratamiento adecuado, los niños asmáticos pueden llevar una vida activa y saludable.

El asma puede presentarse con una variedad de síntomas, pero el diagnóstico y manejo adecuados son fundamentales para garantizar su bienestar. Siempre busca orientación médica para evaluar y tratar cualquier preocupación sobre la salud respiratoria de tu niño.

