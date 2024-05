Patricio Quiñones fue invitado al programa de Youtube de Carlos Orozco y dio su opinión sobre los artistas que presumen sus fotos en las alfombras rojas. Al parecer, el mensaje estaría dirigido para Yahaira Plasencia, pese a que no mencionó el nombre de la cantante, quien hace poco acudió a un evento con Sergio George.

“ Ir a una alfombra roja no es un logro, eso es PR. Tú contratas a alguien, alguien te invita, es una invitación y tú vas... No es un logro y no puedes pensar que porque subes las fotos en Instagram, tú estás logrando algo en tu carrera, tú estás logrando humo, que la gente vea ‘Ah mira, está con tal, tiene foto con tal’, pero qué estás haciendo en tu carrera, eso no lo tienes que publicar ”, expresó el bailarín.

En ese sentido, la expareja de Milett Figueroa asegura en caso lo inviten a uno de estos eventos, no publicaría las fotos en redes sociales.

“ Yo voy una alfombra roja para hacer contactos, yo no publico nada. Veo con quién me puedo conectar, empiezas a hacer esa conexión y en algún momento eso va lograr... cuando revientes esa canción, publicas lo que te da la gana porque ahí le estás demostrando a alguien que te está viendo que también puede ”, concluyó.

“El trabajo más exigente que he tenido”: “Pato” Quiñones sobre bailar junto a Daddy Yankee

El bailarín peruano Patricio ‘Pato’ Quiñones reveló en una entrevista para ‘Amor y Fuego’ cómo es su experiencia formando parte del equipo de baile de Daddy Yankee. El artista relató la emoción que sintió al enterarse que había sido seleccionado luego de su audición.

Quiñones indicó que él no pensó que entraría al grupo de baile debido al nivel de profesionalismo que tienen. “Fue como que todo de se ordenó, me escribieron para poder hacerlo y les dije ‘¡Vamos!’. Y cuando vi el nivel dije ‘esta es la oportunidad de mi vida”, expresó.

El bailarín también recordó no haber sido valorado por su trabajo en otros lugares, sin embargo, ahora siente no sufrir de prejuicios. “Este es el trabajo más exigente que yo he tenido a nivel físico”, señaló.

