El bailarín peruano Patricio “Pato” Quiñones reveló en una entrevista para “Amor y Fuego” cómo es su experiencia formando parte del equipo de baile de Daddy Yankee. El artista relató la emoción que sintió al enterarse que había sido seleccionado luego de su audición.

Quiñones indicó que él no pensó que entraría al grupo de baile debido al nivel de profesionalismo que tienen. “Fue como que todo de se ordenó, me escribieron para poder hacerlo y les dije ‘¡Vamos!’. Y cuando vi el nivel dije ‘esta es la oportunidad de mi vida”, expresó.

El bailarín también recordó no haber sido valorado por su trabajo en otros lugares, sin embargo, ahora siente no sufrir de prejuicios. “Este es el trabajo más exigente que yo he tenido a nivel físico”, señaló.

Además, el artista aseguró tener bastante interacción con el reggaetonero dentro del show y estar ansioso por ser parte de su próximo concierto en el Perú.

“Bailé con el mejor de todos los tiempos”: ‘Pato’ Quiñones sorprende en videoclip de Daddy Yankee

Comparte su felicidad. El bailarín ‘Pato’ Quiñonesse mostró contento a través de sus redes sociales tras su reciente participación artística con el cantante’Daddy Yankee’.

El danzante formó parte del elenco de bailarines del videoclip de “Zona del perreo”, tema musical que estrenó ‘Big Boss’ junto a Natti Natasha y Becky G recientemente.

“Un sueño cumplido realmente muy agradecido por estar de aquí. Antes que se retire (‘Daddy Yankee’) voy a poder contar que baile con el mejor de todos los tiempos”, escribió Quiñones en su cuenta de Instagram, donde acompañó su mensaje con imágenes suyas en el videoclip.