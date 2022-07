El exdeportista Roberto “Chorri” Palacios rompió su silencio y se pronunció tras ser grabado dos veces, con dos mujeres distintas, en presuntos casos de infidelidad a su actual esposa Karla Quintana.

“Voy hacer todo lo posible para que esto cambie (…) Claro, no es fácil, pido disculpas a mi familia especialmente (…) Nunca he estado en escándalos, me tocó vivir este momento”, manifestó el exfutbolista, quien según el testimonio de la segunda mujer con la que fue captado este le propuso ir a un hotel.

En diálogo con Panamericana Televisión, Palacios también aseguró que no midió “las consecuencias” de sus actos.

“No saben cómo quisiera retroceder el tiempo y que esto no pasara (…) Uno no mide las consecuencias, asumo mi responsabilidad y voy a tratar de hacer lo mejor para que esto se borre totalmente y volvamos a ser la familia de siempre”, puntualizó.

