Kike Suero opinó sobre la situación que está pasando Gato Cuba al no poder ver a su hija mientras duren las investigaciones sobre una presunta denuncia de violencia sexual.

“Yo he vivido una situación similar (al de Gato Cuba) cuando me denunciaron en plena pandemia y estuve sin ver a mis hijas por tres años. No podía dormir, comer, ni trabajar bien, pues extrañaba a mis tres pequeñas y sentía mucha rabia por la falsa denuncia que me habían hecho”, expresó Kike para Trome.

Luego continuó con: “le pido al ‘Gato’ que sea fuerte y se aferre a Dios para superar este mal momento. Dios quiera que esa denuncia en su contra sea falsa, pues siempre se ha mostrado como un buen padre”.

Hija de Melissa Paredes se escondió cuando hermano de Rodrigo Cuba se acercó a saludarla, según denuncia policial

El programa Amor y Fuego reveló todos los detalles de la denuncia por violencia psicológica que le entabló Melissa Paredes a Jorge Cuba, papá del Gato Cuba.

Cabe mencionar que, en una parte de la denuncia, se revela que el hermano de Gato Cuba fue a la casa de su papá a saludar a la hija de Melissa Paredes, pero la niña corrió a esconderse.

“El señor Jorge Alonso Cuba Piedra, el mismo que cuando se acercó a la menor para saludarla, ella corrió a esconderse debajo de la mesa. Él volvió a acercarse a la menor para ofrecerle una galleta, a lo cual la menor respondió ‘no quiero’. La denunciante refiere que en todo momento la menor estuvo mirando a todos muy asustada”, se lee en el parte policial.

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE