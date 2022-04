Tras el ampay a Aldo Miyashiro, donde se le ve besando a su exreportera Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal, diversos personajes del espectáculo se pronunciaron, entre ellos, Kike Suero, quien le dio consejos al conductor de TV y aseguró que la verdad siempre se sabe.

“Nunca nadie me creyó hasta que la verdad salió a la luz y así son las cosas, todo cae por su propio peso”, expresó el actor cómico para el programa “Amor y fuego”.

Kike opinó sobre el mensaje que difundió Aldo Miyashiro en su programa que se transmite por América TV y reflexionó sobre los actos de infidelidad que hay en la farándula limeña.

“Las mentiras y los engaños siempre salen a la luz (...) yo lo he hecho, y no sabes cómo me dolió en su momento. Me lo han hecho también. (…) El infiel cambia, pregúntame a mí”, fue el singular mensaje que dio a las cámaras de Amor y Fuego.

Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz ya salían juntos a la playa en marzo de este año

Continúan las revelaciones. Los periodistas Aldo Miyashiroy Fiorella Retiz, quienes fueron ‘ampayados’ besándose hace unos días, quedaron nuevamente en evidencia tras la difusión de una fotografía.

Como se recuerda, el esposo de la actriz Érika Villalobos reconoció públicamente su infidelidad días antes. A través de “La Banda del Chino”, espacio televisivo que conducía y del que ahora permanece alejado, pidió que “todos los ataques fueran dirigidos” hacia él.

Ahora, un usuario reveló una contundente fotografía donde se le observa muy de cerca a la exreportera de su programa.

“Samu, justo le tomé una foto al chino en la playa sin saber que ella (Fiorella Retiz) era la del costado. Acabo de confirmar que sí”, escribió el internauta que compartió la imagen a través del portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez.

En la foto se aprecia a Miyashiro al lado de Retiz, quien luce un bikini rosa que ya había presumido en diversas publicaciones en su cuenta de Instagram.

Según detalló el autor de la instantánea, la fotografía fue tomada el lunes 21 de marzo de este año. En el post los presentadores de TV están en compañía de otra misteriosa pareja, a quienes cibernautas en redes sociales señalan como Óscar del Portal y Fiorella Méndez.