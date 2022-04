La actriz Érika Villalobos regresará al teatro con la obra “Todos vuelven, un musical para el reencuentro” demostrando que el ampay que protagonizó su esposo Aldo Miyshiro no la detendrá para cumplir con sus compromisos laborales.

La también cantante debutará en la obra teatral “Todos vuelven, un musical para el reencuentro” que se pondrá en escena en el Teatro Municipal desde miércoles 11 de mayo hasta el domingo 3 de julio.

La acompañarán grandes actores como Emilia Drago, Miguel Álvarez, Sandra Muente, Miluska Eskenazi, Alfredo Valente, Edwin Vásquez, Andrés Salas, Gustavo Mayer y Mónica Dueñas.

Como se recuerda, su esposo Aldo Miyashiro fue ampayado con la exreportera Fiorella Retiz besándose en el departamento del conductor deportivo, Óscar del Portal. Ante esta dolorosa situación, la actriz no se ha pronunciado hasta el momento.

Aldo Miyashiro arrepentido

Tras el ampay emitido por ‘Magaly TV, la firme’, Aldo Miyashiro, salió en su programa nocturno ‘La banda del Chino’ para pedir disculpas a Erika Villalobos y a su familia por lo sucedido.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika, porque traicioné su confianza, porque no estuve a la altura, porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí, quiero decirle que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida. Cometí un error y solo quiero pedir perdón”, dijo Aldo Miyashiro, quien dijo que se ausentará del programa hasta que sus jefes lo decidan.

