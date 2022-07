Tras su presentación en los Premios Juventud, Yahaira Plasencia se ha vuelto tendencia en las redes sociales, debido a que, en una entrevista para América Hoy, dijo ser “la primera mujer peruana en pisar escenarios grandes”

“Es verdad lo que dice Christian, las críticas del Perú todavía van a seguir. De hecho ya estoy acostumbrada, es parte de. Tampoco me hace sentir mal porque yo creo que las personas que yo quiero que me digan las cosas como son es mi equipo de trabajo, las personas que saben de la industria, que saben cómo se mueve este negocio.”, expresó Yahaira.

Luego continuó con: “lo demás, a la gente que no le gusto como bailo, como canto o cómo estoy en el escenario, se respeta, es parte de cada uno. No eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo, pero yo estoy feliz, me siento bien, me siento plena porque hice un show grande, un show bonito. Soy la primera peruana que pisa escenarios grandes porque este es un show muy importante”.

La salsera peruana estuvo rodeada de polémicas declaraciones en entorno después el show de los Premios Juventud en Estados Unidos. En una entrevista en el programa 'América Hoy', la artista se autocalificó tras su presentación “Soy la primera peruana, y me alegro que también sea mujer, la primera mujer peruana que pisa escenarios grandes" afirmó. (Fuente: América TV)

En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó indignada su malestar tras escuchar que los conductores de En Boca de Todos elogiaron a Yahaira Plasencia tras su presentación en los Premios Juventud.

“Cuando quieren sobonear son los sobones más asquerosos de la farándula, qué bárbaro, ahora entiendo por qué nunca han tenido credibilidad, cómo sobonean, la sobonería no le hace bien al artista”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ahorita todos los canales, deberíamos estar rindiéndole pleitesía a Kimberly García, ella sí se ha ganado la gloria en el mundial de atletismo, dos medallas de oro”,

“¿Tanta es su fobia contra Daniela Darcourt, tanta es su cólera contra otros salseros que tienen mucho potencial? Muchos que no empezaron moviendo el totó, muchos que no tuvieron el apoyo de un novio futbolista como Jefferson Farfán, que ahí solitos se han visto, no ella (que dice) ‘yo no le debo nada a nadie’, anda, mentirosa, quién te va a creer eso, eso es lo que no me cae a mí de la gente, que sean deshonestos consigo mismos y con el resto de la gente”, expresó.

La popular Urraca también le respondió a Ricardo Rondón por decir que “nadie le regaló” nada a Yahaira Plasencia: “Este se olvida de los instrumentos que le regaló Jefferson Farfán. Es bueno hacerse los sordos y los ciegos cuando les conviene”.

