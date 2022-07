En la última edición de su programa, Magaly Medina expresó indignada su malestar tras escuchar que los conductores de En Boca de Todos elogiaron a Yahaira Plasencia tras su presentación en los Premios Juventud.

“Cuando quieren sobonear son los sobones más asquerosos de la farándula, qué bárbaro, ahora entiendo por qué nunca han tenido credibilidad, cómo sobonean, la sobonería no le hace bien al artista”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ahorita todos los canales, deberíamos estar rindiéndole pleitesía a Kimberly García, ella sí se ha ganado la gloria en el mundial de atletismo, dos medallas de oro”,

“¿Tanta es su fobia contra Daniela Darcourt, tanta es su cólera contra otros salseros que tienen mucho potencial? Muchos que no empezaron moviendo el totó, muchos que no tuvieron el apoyo de un novio futbolista como Jefferson Farfán, que ahí solitos se han visto, no ella (que dice) ‘yo no le debo nada a nadie’, anda, mentirosa, quién te va a creer eso, eso es lo que no me cae a mí de la gente, que sean deshonestos consigo mismos y con el resto de la gente”, expresó.

La popular Urraca también le respondió a Ricardo Rondón por decir que “nadie le regaló” nada a Yahaira Plasencia: “Este se olvida de los instrumentos que le regaló Jefferson Farfán. Es bueno hacerse los sordos y los ciegos cuando les conviene”.

